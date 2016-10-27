«Спартак» подписал соглашение с AliExpress
Московский «Спартак» подписал соглашение с китайской торговой площадкой AliExpress (входит в Alibaba Group).
Соглашение предусматривает размещение продукции футбольного клуба на онлайн-площадке. Также будет продаваться нижнее белье и пуховики под брендом ФК «Спартак».
- Это первый подобный проект футбольного клуба. До этого наши товары всегда были представлены лишь в магазинах клуба, а не на онлайн-площадках. Надеемся выйти на новые рынки и привлечь внимание женской аудитории, которая растет все больше. В перспективе мы планируем привлекать футболистов как медийных лиц, продвигающих коллекции, - рассказал ТАСС директор «Спартака» Александр Атаманенко.
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