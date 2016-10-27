Мишель Террьен: Уэбер умеет бросать, но наибольшее впечатление производит его игра в обороне
Главный тренер «Монреаля»
Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2) высказался
об игре защитника команды Ши Уэбера.
«Ши опять был феноменален. Он забил гол потрясающим щелчком. Но на меня наибольшее впечатление производит его игра в обороне. Да он умеет бросать, он умеет играть в большинстве, но посмотрите на то, как он действует в своей зоне. Против него очень тяжело играть. Нам нравится то, что мы видим», – приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ.
Напомним, 31-летний Уэбер забил победный гол в матче на 58-й минуте. Теперь на его счету 9 (3+6) очков в семи матчах регулярного чемпионата.
«Монреаль» остался единственной командой в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в основное время.
Матч
Айлендерс - Монреаль - 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)
Голы:
Байрон (Емелин, Галлахер), 23:10 (0:1). Таварес 35:17 (1:1 - бол.). Дано (Уэбер, Флинн), 51:21 (1:2). Зайденберг (Де Хаан, Строум), 54:16 (2:2). Уэбер (Пачиоретти, Петри), 57:03 (2:3 - бол.).
Место и дата
27 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция