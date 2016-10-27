Мишель Террьен: Уэбер умеет бросать, но наибольшее впечатление производит его игра в обороне

Главный тренер «Монреаля» Мишель Террьен после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (3:2) высказался об игре защитника команды Ши Уэбера.

«Ши опять был феноменален. Он забил гол потрясающим щелчком. Но на меня наибольшее впечатление производит его игра в обороне. Да он умеет бросать, он умеет играть в большинстве, но посмотрите на то, как он действует в своей зоне. Против него очень тяжело играть. Нам нравится то, что мы видим», – приводит слова Террьена официальный сайт НХЛ.

Напомним, 31-летний Уэбер забил победный гол в матче на 58-й минуте. Теперь на его счету 9 (3+6) очков в семи матчах регулярного чемпионата.

«Монреаль» остался единственной командой в лиге, которая не потерпела ни одного поражения в основное время.