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Владимир Путин рассказал, сколько человек в России занимается спортом

Источник:  Официальный сайт Президента РоссииКомментарии

Президент РФ Владимир Пктин на межрегиональном форуме Общественного народного фронта рассказал, сколько человек в России занимается спортом.

- Мы ставили перед собой цель к 2015 году добиться того, чтобы 30 процентов от всего населения занимались бы физической культурой и спортом. Мы вышли на 31 с лишним процент. В целом по стране с 2008 года у нас эта программа реализуется, и мы к 2015‑му вышли на темпы и результаты лучшие, чем ожидали. Ненамного, но все‑таки чуть больше, чем те планки, которые мы перед собой ставили.

Конечно, у нас в целом по стране очень много проблем, особенно с доступностью спортивных площадок, особенно в сельских районах, в малых городах. В Крыму ничем не лучше, чем в малых городах и в сельских поселениях России, потому что здесь, на мой взгляд, совсем почти этим не занимались. Поэтому нужно сделать такие опережающие шаги. Давайте это сделаем, - сказал Путин. 

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