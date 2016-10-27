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Андрей Червиченко: Карасев некоторые вещи делает эмоционально, потому что кто-то его выбешивает

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева. 

– Как думаете, почему на матчи подобного уровня, как «Спартак» – ЦСКА  не назначают Карасева?
– Потому что красно-белые уже истерили по поводу этого арбитра. Сергей – парень принципиальный. Он единственный, кому из этой всей «старой бригады» меньше всего претензий. Бывает, он совершает ошибки, но, на мой взгляд, в его действиях нет никакой заинтересованности. Некоторые вещи он делает эмоционально, поскольку бывает так, что какая-то команда его выбешивает. Он может незаслуженно какого-то игрока прессовать. Но, повторюсь, в его действиях не прослеживается какая-то заинтересованность.

– То есть он занимает нейтральную позицию?
– Да. Если он и допускает ошибки, то только личностные. Они могут быть как к команде, так и к определенному персонажу. А вот такого «убивалово», какое исполнил Безбородов или Еськов, таких вещей не припоминаю у Карасева, – сказал Червиченко.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – ЦСКА?

Матч

Спартак - ЦСКА

Место и дата

29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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