Андрей Червиченко: Карасев некоторые вещи делает эмоционально, потому что кто-то его выбешивает

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе российского арбитра Сергея Карасева.

– Как думаете, почему на матчи подобного уровня, как «Спартак» – ЦСКА не назначают Карасева?

– Потому что красно-белые уже истерили по поводу этого арбитра. Сергей – парень принципиальный. Он единственный, кому из этой всей «старой бригады» меньше всего претензий. Бывает, он совершает ошибки, но, на мой взгляд, в его действиях нет никакой заинтересованности. Некоторые вещи он делает эмоционально, поскольку бывает так, что какая-то команда его выбешивает. Он может незаслуженно какого-то игрока прессовать. Но, повторюсь, в его действиях не прослеживается какая-то заинтересованность.

– То есть он занимает нейтральную позицию?

– Да. Если он и допускает ошибки, то только личностные. Они могут быть как к команде, так и к определенному персонажу. А вот такого «убивалово», какое исполнил Безбородов или Еськов, таких вещей не припоминаю у Карасева, – сказал Червиченко.