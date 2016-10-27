The Imperial выиграла открытую европейскую квалификацию на Major

Датский коллектив The Imperial стал победителем второй открытой европейской квалификации к The Boston Major.



В финале квалификации датчане победили команду Team Alternate со счетом 2:0 и вышли в этап закрытой квалификации. Закрытые квалификации пройдут с 27 по 30 октября. В ней The Imperial сразится с Ad Finem, Alliance, Team Secret, Escape Gaming, Team Liquid, Natus Vincere, Vega Squadron, Virtus.Pro и Fantastic Five.

LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.