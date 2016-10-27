Экс-чемпион UFC Шейн Карвин подписал контракт с Rizin FF

Известный американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин свой следующий поединок проведет в японской организации Rizin FF.

Пару дней назад спортсмен в своем твиттере написал, что у него есть предложение провести бой против россиянина Федора Емельяненко: «Я подписал соглашение, решать теперь Федору».

Карвин собирается принять участие в Гран-при организации в октрытом весе. Первый бой американец проведет 29 декабря.