Винник и Воронцов сразятся в главном бою турнира Tech-KREP FC: PRIME 4

Бой за титул чемпиона России по К-1 в весе до 69 кг между действующим чемпионом России, чемпионом мира по тайскому боксу Евгением Воронцовым из Нижнего Новгорода и трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Даниилом Винником из Краснодара станет главным событием международного турнира Tech-KREP FC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.

Во втором главном бою в категории до 77 кг встретятся обладатель Кубка России по боевому самбо Байзет Хатхоху (Краснодар) и Салим «Гризли» Тоуари (Польша, Краков).

Еще одно противостояние основной программы вечера – бой между чемпионом Европы, победителем Гран - при «PRIME Selection 2015» Гогой Шаматава (Краснодар) и чемпионом СЗФО по боевому самбо Давроном Хамиткулой.

Состав пар финальных боев PRIME Selection 2016 выглядит так:

до 100 кг: Аркадий Лисин (Краснодар, Россия) - Абдулбасир Меджидов (Ставрополь)

до 70 кг: Виктор Колесник (Краснодар, Россия) - Джафар Исмиев (Баку, Азербайджан)

до 84 кг: Сергей Ясковец (Ростов-на-Дону, Россия) - Залим Аюбов (Нальчик, Россия)

до 77 кг: Давид Бархударян (Краснодар, Россия) - Кямран Аббасов (Новороссийск, Россия)

до 61 кг: Арен Акопян (Москва, Россия) - Азамат Керефов (Нальчик, Россия).

Предварительный файт-кард:

до 61 кг: Денис Домитращук (Евпатория, Россия) - Евгений Бондарев (Краснодар, Россия)

до 61 кг: Эльдар Охтов (Черкесск, Россия) - Бислан Шехетель (Майкоп, Россия).