МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлетов с ОИ-2012
Международный
олимпийский комитет в результате перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр
2012 года в Лондоне ввел санкции в отношении восьми спортсменов, в том числе
двух представителей России – Кирилла Иконникова и Дмитрия Стародубцева.
Перепроверка допинг-проб Иконникова и Стародубцева дала положительный результат на наличие туринабола.
Двукратный чемпион России в метании молота Иконников занял в Лондоне пятое место. Чемпион России в прыжках с шестом Стародубцев стал на Играх четвертым.
Добавим, что в число других шести дисквалифицированных спортсменов вошли по три тяжелоатлета из Казахстана и Белоруссии.
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