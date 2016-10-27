МОК аннулировал результаты двух российских легкоатлетов с ОИ-2012

Международный олимпийский комитет в результате перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне ввел санкции в отношении восьми спортсменов, в том числе двух представителей России – Кирилла Иконникова и Дмитрия Стародубцева.

Перепроверка допинг-проб Иконникова и Стародубцева дала положительный результат на наличие туринабола.

Двукратный чемпион России в метании молота Иконников занял в Лондоне пятое место. Чемпион России в прыжках с шестом Стародубцев стал на Играх четвертым.

Добавим, что в число других шести дисквалифицированных спортсменов вошли по три тяжелоатлета из Казахстана и Белоруссии.