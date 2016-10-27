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Адвокаты Емельяненко разошлись во мнениях, освобожден ли их клиент

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Разные представители Александра Емельяненко сообщилипротиворечивую информацию об условно-досрочном освобождении бойца.

Адвокат Алекесандра Олег Раевский прокомментировал новость телеканалу «МАТЧ!»:

 - Да, Александрна свободе. В ближайшее время мы встретимся, ему, конечно, нужно сделать свои дела, но, думаю, уже на следующей неделе мы дадим новости о наших планах. Он планирует возобновить карьеру. Бой будет либо в конце этого года, либо в начале следующего. Он в отличной форме, в ближайшее время все в этом убедятся, посмотрят на него. Он тренировался, ел, спал, готовился. Ему все равно, с кем биться. Всех победит, - цитирует Раевского «Матч ТВ». 

В то же время другой адвокат младшего Емельяненко Кахабер Долбадзе опроверг новость об освобождении бойца из колонии. 

Ранее агентство ТАСС сообщило, что Александр Емельяненко, осужденный на 4,5 года за сексуальное насилие над девушкой, освобожден из колонии условно-досрочно. 

Напомним, Емельяненко по приговору московского суда получил четыре с половиной года колонии общего режима. Помимо реального срока заключения, Емельяненко приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей.

Спортсмен был обвинен по двум статьям: изнасилование и похищение документов. В марте прошлого года Полина Степанова обвинила бойца в совершении насильственных действий сексуального характера. 10 мая 2014-го Емельяненко был взят под стражу и доставлен в следственный изолятор, где провел чуть больше года.

Александр Емельяненко известен как боец смешанного стиля со статистикой 24 победы, 7 поражений. 33-летний спортсмен также является неоднократным победителем чемпионатов мира по самбо. Последнее выступление Емельяненко состоялось на турнире «Колизей» в Санкт-Петербурге, где Емельяненко проиграл нокаутом Дмитрию Сосновскому.  

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