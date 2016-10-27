Ковалева и Уорда на допинг проверит VADA
Допинг-тестирование боксеров Сергея Ковалева и Андре Уорда будет проводить Ассоциация по добровольному тестированию (VADA). Об этом сообщает руководитель промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы Ковалева.
«VADA проводит допинг-тесты. Не знаю, сколько их точно было и еще будет, но достаточно немало», - сказала Дува.
Напомним, что поединок между Уордом и Ковалевым состоится 19 ноября в Лас-Вегасе.
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