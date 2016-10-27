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Джошуа проведет бой против Молины 10 декабря

Источник:  MirrorКомментарии

Как сообщает издание Mirror, чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошу проведет защиту своего титула 10 декабря в бою против представителя США Эрика Молины.

Американец уже вылетел в Манчестер, чтобы подписать контракт на поединок.

Напомним, что Джошуа должен был сразиться против украинца Владимира Кличко, но в понедельник стало известно, что 40-летний боксер получил травму голеностопа и не сможет принять участие в бою.

Также добавим, что 27-летний Джошуа провел на профессиональном ринге 17 поединков и во всех одержал победы (все — нокаутом).

34-летний Молина победил в 25 боях из 28 (19 — нокаутом).

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