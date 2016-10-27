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Дарья Домрачева: Я снова тренируюсь!

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Белорусская биатлонистка трекхратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева приступила к тренировкам в белорусских Раубичах под Минском.

Перерыв в подготовке к сезону у Дарьи был связан с рождением ребенка. Напомним, меньше месяца назад, 1 октября, в семье Домрачевой и знаменитого норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьорндаолена родилась дочь. Ее назвали Ксенией.

По поводу возвращения на трассу Домрачева сделала запись в своем инстаграме: разместила фото с подписью: «Шаг за шагом -- я снова в деле».

Step by step back in business :) #raubichi #sunshine #moveyourbody #bepositive #Iloveit

Фото опубликовано Darya Domracheva (@dadofun)

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