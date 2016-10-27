Дарья Домрачева: Я снова тренируюсь!

Белорусская биатлонистка трекхратная олимпийская чемпионка Сочи Дарья Домрачева приступила к тренировкам в белорусских Раубичах под Минском.

Перерыв в подготовке к сезону у Дарьи был связан с рождением ребенка. Напомним, меньше месяца назад, 1 октября, в семье Домрачевой и знаменитого норвежского биатлониста Уле-Айнара Бьорндаолена родилась дочь. Ее назвали Ксенией.

По поводу возвращения на трассу Домрачева сделала запись в своем инстаграме: разместила фото с подписью: «Шаг за шагом -- я снова в деле».