Роман Зобнин: Не вижу у ЦСКА никакого спада

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, чего ждет от матча 12-го тура премьер-лиги с ЦСКА на «Открытие Арене».

«Эта игра с ЦСКА для меня третья по счету. Предыдущие матчи были тяжелыми, но в них проверяется игрок и команда в целом. Те матчи моя команда проиграла, теперь хочется победить уже в спартаковской форме и порадовать болельщиков.

Приглашаю болельщиков прийти на стадион пораньше, чтобы окунуться в атмосферу матча и зарядить нас энергией уже на разминке.

ЦСКА идет вверху таблицы, в команде собраны очень квалифицированные игроки, поэтому будет бой. Я не вижу никакого спада у ЦСКА, команда побеждает, набирает очки. К тому же, у них сильный тренер. Надеюсь, наши болельщики погонят нас вперед, и мы победим», – сказал Зобнин в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Спартак» – ЦСКА пройдет 29 октября на «Открытие Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча