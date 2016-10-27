Нападающий СКА Гребенщиков перешел в «Сочи»
Нападающий СКА Святослав Гребенщиков перешел в «Сочи», сообщает официальный сайт петербургской команды.
Армейцы получили за Гребенщикова денежную компенсацию. Выступать нападающий будет под 47-м номером.
В сезоне-2016/17 22-летний форвард провел 17 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву» и набрал 21 (15+6) очко при показателе полезности «+10». Также на счету Гребенщикова одна игра за СКА в КХЛ против «Югры» (9:4), где нападающий провел на льду 11 минут.
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