Вадим Финкельштейн: Александр Емельяненко не интересен M-1

Руководитель М-1 Вадим Финкельштейн заявил, что его организация не планирует подписывать контракт с российским бойцом Александром Емельяненко.

«Сейчас он нам неинтересен. Может быть, если он будет дисциплинированным бойцом, мы сможем о чем-то говорить. Но он не был интересен М-1 и тогда, когда еще был на свободе», – приводит ТАСС слова Финкельштейна.

Ранее стало известно о том, что Емельяненко в ближайшее время выйдет из тюрьмы по УДО.

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 годам заключения и штрафу в 50 тысяч рублей за совершение насильственных действий сексуального характера и похищении паспорта потерпевшей.