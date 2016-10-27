Святослав Гребенщиков: Обмен в «Сочи»? Чувствовал, что мне пора в КХЛ

Нападающий «Сочи» Святослав Гребенщиков» в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от перехода в сочинский клуб.

- Накануне провели чуть ли не лучший матч в сезоне, набрав 5 (3+2) очков против «Кристалла».

- Да, вышли на лед уверенно, игра шла. Такие матчи случаются, где-то повезло.

- Как вам новость о переходе в «Сочи»?

- Я еще до игры против «Кристалла» об этом знал. Морально подготовился, буду перестраиваться.

- Обидно уезжать из Петербурга?

- Печально, конечно. Все-таки я петербургский воспитанник. Но такая у нас работа. Все, что не делается - все к лучшему.



- Но переход в клуб КХЛ - ступенька выше в вашей карьере.

- Конечно, это большой плюс. Буду стараться.

- С кем-то из «Сочи» уже связывались?

- Пока нет, это в основном работа наших администраторов.

- Такой интерес со стороны клуба КХЛ для вас неожиданный?

- Нет, я сам по себе уже чувствовал, что пора в КХЛ. Тем более, в последнее время стал много забивать. Предполагал, что такое может случиться.

- С кем-то из сочинцев знакомы?

- Там Никита Точицкий играет, а также я работал в молодежном хоккее с тренером Михаилом Кравецом. Может, будет чуть попроще адаптироваться в команде из-за этого, - сказал Гребенщиков корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, 27 октября Гребенщиков перешел в «Сочи» из петербургского СКА. Армейцы получили за форварда денежную компенсацию. Выступать нападающий будет под 47-м номером.

В сезоне-2016/17 22-летний хоккеист провел 17 матчей в ВХЛ за «СКА-Неву» и набрал 21 (15+6) очко при показателе полезности «+10». Также на счету Гребенщикова одна игра за СКА в КХЛ против «Югры» (9:4), где нападающий провел на льду 11 минут.