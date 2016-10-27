LIVE: Михаил Мамиашвили отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»

Инна Тражукова: Конфликт с Мамиашвили? Все, что я успела сказать между ударами: «Вы что делаете?»

Россиянка Инна Тражукова рассказала о конфликте с главой ФСБР Михаилом Мамиашвили, который произошел после ее поражения в схватке за бронзовую медаль по вольной борьбе на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.