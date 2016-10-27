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LIVE: Михаил Мамиашвили отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стал гостем редакции «Советского спорта».


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