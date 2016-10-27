LIVE: Михаил Мамиашвили отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»
Президент Федерации
спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стал гостем редакции «Советского
спорта».
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|Милан- : -Реал
Президент Федерации
спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стал гостем редакции «Советского
спорта».