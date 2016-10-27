Elements Pro Gaming одержала победу в американской квалификации на Major

Команда Elements Pro Gaming выиграла вторую открытую американскую квалификацию на The Boston Major.



В финале отборочных Elements Pro Gaming победила коллектив Kaipi со счетом 2:0. Закрытые квалификации пройдут с 27 по 30 октября. На этой стадии вместе с командой EPG сыграют Complexity, FDL, Infamous, Team NP, Kingao+4, Team Freedom и победитель первой открытой американской квалификации ProDota Gaming.



LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.