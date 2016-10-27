Сборная России проведет товарищеские матчи с Катаром и Румынией 10 и 15 ноября

Стали известны даты проведения товарищеских матчей сборной России с Катаром и Румынией.

10 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Катара. Матч состоится в Дохе на стадионе «Аль Садд» в 19.00 мск. 15 ноября сборная России сыграет с командой Румынии в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» в это же время.

Список игроков, которые будут вызваны тренерским штабом для подготовки к матчам, будет объявлен 1 ноября.