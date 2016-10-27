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Максим Пестушко: В «Динамо» мне сказали, что больше на меня не рассчитывают

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий «Авангарда» Максим Пестушко рассказал об обстоятельствах перехода в омский клуб из московского «Динамо».

- Этим летом не хотелось остаться в «Динамо»?
- Я не любитель менять клубы, но сложилась такая ситуация: мне сказали, что на меня больше не рассчитывают. Смысл оставаться там, где ты не нужен? Для меня важны не только деньги, для меня очень важно, чтобы клуб реально боролся за высокие места, и чтобы руководство и тренерский штаб рассматривали меня как одного из лидеров.

- Были ли предложения из других клубов, кроме «Авангарда»?
- Если честно, никакие другие предложения я не рассматривал. «Авангард» был первым, кто мной заинтересовался. Я взвесил все «за» и «против», и о других командах уже не думал.

- Как вам в Омске после Москвы?
- Я не москвич, сам из небольшого города, поэтому легко адаптируюсь. Для меня Москва не была тем городом, в котором я хотел бы жить. Работать там здорово, а жить – на любителя. Так что я абсолютно спокойно переехал, и семью перевез.

В этом сезоне Пестушко набрал 14 (6+8) очков в 25 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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