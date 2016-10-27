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Цибулкова победила Халеп на Итоговом турнире года

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Восьмая ракетка мира Доминика Цибулкова одержала первую победу на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре. 27-летняя словацкая теннисистка выиграла у Симоны Халеп из Румынии, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA.

Таким образом, Халеп лишилась шансов на выход в полуфинал. Цибулкова займет второе место в красной группе в случае, если в заключительном матче Красной группы американка Мэдисон Киз проиграет в двух сетах первой ракетке мира немке Анжелик Кербер. Если Киз возьмет в этом матче хотя бы один сет, то выйдет в полуфинал.

Сингапур

Итоговый турнир года WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore

Призовой фонд 7 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

3-й тур

Матч

Халеп С. (Румыния) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 6:7

Место и дата

27 октября 11:00, , Онлайн-трансляция

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