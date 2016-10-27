Цибулкова победила Халеп на Итоговом турнире года
Восьмая ракетка мира
Доминика Цибулкова одержала первую победу на Итоговом турнире года WTA в Сингапуре. 27-летняя словацкая теннисистка выиграла у
Симоны Халеп из Румынии, которая занимает четвертое место в рейтинге WTA.
Таким образом, Халеп лишилась шансов на выход в полуфинал. Цибулкова займет второе место в красной группе в случае, если в заключительном матче Красной группы американка Мэдисон Киз проиграет в двух сетах первой ракетке мира немке Анжелик Кербер. Если Киз возьмет в этом матче хотя бы один сет, то выйдет в полуфинал.
Сингапур
Итоговый турнир года WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore
Призовой фонд 7 000 000
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
3-й тур
Матч
Халеп С. (Румыния) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 6:7
Место и дата
27 октября 11:00, , Онлайн-трансляция