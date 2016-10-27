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Генподрядчик строительства стадиона на Крестовском отрицает необходимость оплачивать «Инжтрансстрою» 166 млн рублей за пленку для крыши

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказала об исковых претензиях со стороны «Инжтрасстроя-СПб».

- Цветопрозрачная пленка по договору была принята «Метростроем» от «Инжтрансстроя» на хранение. Этот договор не предполагал оплаты, поэтому вопрос по поводу оплаты не находится в компетенции «Метростроя». Иск? Иск действительно есть, мы будем на него реагировать и защищать свои права, - сказала Гигиняк корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, экс-генподрядчик стадиона на Крестовском острове «Инжтрансстрой-СПб» требует выплатить 166,5 млн рублей нового генподрядчика - «Метрострой». Иск был подан 24 октября. Большая часть средств — это стоимость светопрозрачной пленки для покрытия кровли арены. Она была закуплена экс-генподрядчиком за свой счет для ускорения работ и передана «Метрострою» вместе с другим оборудованием и материалами. Однако «Метрострой» так и не оплатил расходы.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком стадиона на Крестовском. После этого компания обратилась в суд с требованием признать решение властей незаконным. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграл «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007-м году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.  

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