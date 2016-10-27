МОК прекратил расследование в отношении погибшего борца Кудухова

Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил расследование в отношении погибшего борца Бесика Кудухова, завоевавшего серебро на Олимпиаде-2012.

Напомним, что Кудухов являлся четырехкратным чемпионом мира, а также бронзовым призером ОИ-2008. Он ушел из жизни в возрасте 29-ти лет.

Ранее сообщалось, что в организме россиянина после перепроверки проб с ОИ-2012 найден запрещенный препарат. В связи с этим серебро соревнований должен был получить бронзовый призер той Олимпиады в весовой категории до 60 килограммов индиец Йогешвар Дутт.

Позже индийский борец вольного стиля сообщил, что откажется от серебряной медали лондонской Олимпиады-2012, если этой награды лишат россиянина Бесика Кудухова.