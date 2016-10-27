Зак Юйэнь стал первым китайцем, забившим в КХЛ

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».

На восьмой минуте первого периода Зак Юйэнь сделал перехват в средней зоне, после чего подставил клюшку под передачу форварда Томаша Марцинко.

23-летний игрок обороны стал первым китайским игроком, который забросил шайбу в КХЛ.

Ранее на счету Юйэня было две голевые передачи в 22 матчах регулярного чемпионата.

Добавим, что на матч с «Амуром» заявлен еще один китайский хоккеист – форвард Ин Руди.