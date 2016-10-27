Зак Юйэнь стал первым китайцем, забившим в КХЛ
Защитник «Куньлунь
Ред Стар» Зак Юйэнь открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром».
На восьмой минуте первого периода Зак Юйэнь сделал перехват в средней зоне, после чего подставил клюшку под передачу форварда Томаша Марцинко.
23-летний игрок обороны стал первым китайским игроком, который забросил шайбу в КХЛ.
Ранее на счету Юйэня было две голевые передачи в 22 матчах регулярного чемпионата.
Добавим, что на матч с «Амуром» заявлен еще один китайский хоккеист – форвард Ин Руди.
Матч
Куньлунь Ред Стар - Амур - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)2-й период
Голы:
Место и дата
27 октября 13:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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