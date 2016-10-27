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Сергей Прядкин: Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу посещаемости матчей в чемпионате России.

- Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне. Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей (стюардов), их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с Российским футбольным союзом работаем, - цитирует Прядкина ТАСС.

По данным РФПЛ, средняя посещаемость матча составляет 11 368 болельщиков. Меньше всего зрителей ходят на игры «Томи», больше всего - на «Спартак». 

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