Сергей Прядкин: Посещаемость некоторых клубов РФПЛ вызывает озабоченность

Президент РФПЛ Сергей Прядкин высказал свое мнение по поводу посещаемости матчей в чемпионате России.

- Чемпионат проходит на достойном спортивном уровне. Конечно, вызывает озабоченность посещаемость матчей некоторых клубов, которым вместе с премьер-лигой надо активнее работать в данном направлении. Не до конца отрегулированы вопросы, связанные с деятельностью контроллеров-распорядителей (стюардов), их взаимодействия с полицией, над чем мы сейчас совместно с Российским футбольным союзом работаем, - цитирует Прядкина ТАСС.

По данным РФПЛ, средняя посещаемость матча составляет 11 368 болельщиков. Меньше всего зрителей ходят на игры «Томи», больше всего - на «Спартак».