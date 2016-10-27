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«Волынь» проведет два домашних матча без зрителей за неонацисткие выкрики фанатов

Источник:  Sport ArenaКомментарии

КДК Федерации футбола Украины принял решение закрыть домашнюю арену «Волыни» на два ближайших матча за неонацисткие скандирования болельщиков в ходе встречи 12-го тура УПЛ с «Днепром» (3:0).

Таким образом, при пустых трибунах луцкого стадиона «Авангард» «Волынь» сыграет 4 ноября со «Сталю» (14-й тур) и 26 ноября с киевским «Динамо» (16-й тур).

На данный момент команда Виталия Кварцяного занимает 10-е место в украинском чемпионате.


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