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Власти региона рассчитывают, что «Группа Агроком» возобновит спонсорство «Ростова»

Источник:  ТАССКомментарии

Власти Ростовской области рассчитывают, что «Группа Агроком» возобновит спонсорскую поддержку ФК «Ростов». Об этом заявил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

«Я считаю, что решение о приостановке (спонсорства) – это не решение об отказе, и очень рассчитываю и надеюсь, что ко второму туру руководству ФК «Ростов» и «Группе Агроком» удастся найти общие подходы, которые позволят группе вернуться и продолжить работу по оказанию спонсорской помощи футбольному клубу», – приводит ТАСС слова Гуськова.

Напомним, ранее глава «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что его компания прекращает спонсировать футбольный клуб из-за невыполнения условий договора.

«Группа Агроком» и «Ростов» подписали в августе 2015 года спонсорский контракт на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.

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