Власти региона рассчитывают, что «Группа Агроком» возобновит спонсорство «Ростова»

Власти Ростовской области рассчитывают, что «Группа Агроком» возобновит спонсорскую поддержку ФК «Ростов». Об этом заявил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

«Я считаю, что решение о приостановке (спонсорства) – это не решение об отказе, и очень рассчитываю и надеюсь, что ко второму туру руководству ФК «Ростов» и «Группе Агроком» удастся найти общие подходы, которые позволят группе вернуться и продолжить работу по оказанию спонсорской помощи футбольному клубу», – приводит ТАСС слова Гуськова.

Напомним, ранее глава «Группы Агроком» Иван Саввиди заявил, что его компания прекращает спонсировать футбольный клуб из-за невыполнения условий договора.

«Группа Агроком» и «Ростов» подписали в августе 2015 года спонсорский контракт на пять лет. Соглашение предполагало помощь клубу в размере 500 млн рублей, большую часть которых ростовчане потратили уже в прошлом году.