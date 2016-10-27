Михаил Бутов: В борьбе с допингом мы не будем пользоваться услугами спортсменов-стукачей

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что в своей борьбе с допингом федерация не будет использовать услуги спортсменов-информаторов.



- Рабочая группа ИААФ, действительно, предлагала нам озаботиться созданием в ВФЛА круга доносчиков, стукачей, которые бы нас вовремя информировали. Я в ответ пытался объяснять, что в нашем обществе такой «институт» неприемлем. Категорически! Другое дело, федерации, конечно, необходима объективная информация. Не в виде доносов, не дай бог. Речь должна идти об анализе того, что происходит с тем или иным спортсменом, с теми или иными тренировочными сборами, и так далее. Внутренний анализ – это нормальная, такая даже, я бы сказал, исследовательская работа, - заявил Бутов в интервью «Спортфакту».



Напомним, что членство ВФЛА в международной федерации приостановлено, а всем легкоатлетам, тренирующимся в России, запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой ИААФ. Одним из главных пунктов обвинений в адрес российской легкоатлетической федерации было недостаточное рвение в борьбе с допингом.

