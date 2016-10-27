Александр Бубнов: У «Краснодара» хорошие шансы пройти в 1/4 финала Кубка России

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/16 Кубка России «Краснодар» - «Оренбург».

- У «Краснодара» постепенно возвращаются в строй травмированные игроки, так что у команды хорошие шансы пройти в четвертьфинал Кубка. В предстоящей встрече с «Оренбургом» у краснодарцев, судя по всему, будет бесспорное преимущество, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в 19:00 мск в Краснодаре. В 1/4 финала победитель этой пары сыграет с «Уфой», которая вчера обыграла «Терек» (1:1, 4:3 пен.).