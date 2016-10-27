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«Атлетико» предоставил «Ростову» 500 билетов на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Источник:  Р-СпортКомментарии

Директор департамента по связям с общественностью «Атлетико» Хуан Хосе Анаут сообщил, что клуб предоставил порядка 500 билетов «Ростову» на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет 1 ноября в Мадриде.

«По правилам, установленным УЕФА для Лиги чемпионов, клуб должен предоставить до 5% билетов для гостевого сектора. «Ростов» запросил у нас около 500 билетов, включая VIP-сектор и основные трибуны. Мы, безусловно, предоставили им эти билеты, сейчас за их продажу отвечает уже непосредственно ростовский клуб. Что касается мер безопасности, они будут стандартными, поскольку число болельщиков «Ростова» не будет превышать 500 человек», - цитирует Анаута «Р-Спорт».

После трех туров турнира испанский клуб с 9 очками лидирует в группе D. «Ростов» c одним очком занимает последнее место.

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