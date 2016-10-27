Wings Gaming примет участие в ESL One Genting

ФК «Легия» проведет турнир по FIFA 17 Польский футбольный клуб «Легия» организует турнир по FIFA 17 среди киберспортивных игроков футбольных клубов.

Elements Pro Gaming одержала победу в американской квалификации на Major

Elements Pro Gaming одержала победу в американской квалификации на Major Команда Elements Pro Gaming выиграла вторую открытую американскую квалификацию на The Boston Major.

Датский коллектив The Imperial стал победителем второй открытой европейской квалификации к The Boston Major.

The Imperial выиграла открытую европейскую квалификацию на Major Датский коллектив The Imperial стал победителем второй открытой европейской квалификации к The Boston Major.

DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по CS:GO Организация DreamHack анонсировала турнир DreamHack Masters Las Vegas по Counter-Strike: Global Offensive.

Кристиан «k0nfig» Винеке стал лучшим игроком EPICENTER: Moscow Портал HLTV.org составил список лучших игроков турнира EPICENTER: Moscow по Couter-Strike: Global Offensive.