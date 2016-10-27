Wings Gaming примет участие в ESL One Genting
Китайский коллектив Wings Gaming получил прямое приглашение на турнир ESL One Genting по Dota 2.
Напомним, что ранее приглашение получили Digital Chaos и команда fnatic из Малайзии.
Региональные отборочные на турнир в Европе и Америке пройдут с 31 октября по 6 ноября, а в Юго-Восточной Азии с 16 по 21 ноября.
Финальная часть ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января. Призовой фонд составит 250 000 долларов.
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