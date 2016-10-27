Де Коло признан MVP третьего тура Евролиги

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком третьего тура Евролиги.

В гостевом матче с «Анадолу Эфес» (93:87) 29-летний француз набрал 26 очков, сделал шесть результативных передач и четыре подбора. Его индекс эффективности составил 32 балла.

Второе место по этому показателю занял форвард «Црвены Звезды» Марко Гудурич, третье – разыгрывающий «Панатинаикоса» Ник Калатес.

Напомним, в прошлом сезоне Де Коло был признан MVP Евролиги по итогам года.