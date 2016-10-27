Шарапова посетила модное шоу в Лос-Анджелесе

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила традиционное модное шоу CFDA в Лос-Анджелесе, организованное журналом Vogue.

29-летняя спортсменка пришла на мероприятие в платье с цветочном принтом и вертикальными полосами. Наряд был украшен глубоким декольте. Кроме российской теннисистки мероприятие посетили актеры и звезды шоу-бизнеса: Кэти Перри, Деми Мур, Кристен Стюарт, Алессандра Амбросио, Эмма Стоун, Николь Ричи и другие.

Напомним, что Шарапова в настоящий момент отбывает дисквалификацию за употребление запрещенного вещества - мельдония. Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить срок дисквалификации с двух лет до одного года и трех месяцев. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open.