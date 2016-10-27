«Нефтехимик» не принял отставку Хузина

Руководство «Нефтехимика» решило не удовлетворять заявление Рустема Хузина об отставке с поста главного тренера команды, специалист продолжит работать с ней, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Напомним, о своей отставке Хузин заявил после матча 18-го тура первенства ФНЛ, в котором «Нефтехимик» уступил «Тюмени» со счетом 0:1. Таким образом, безвыигрышная серия команды продлилась до десяти матчей.

«Нефтехимик» занимает 19-е, предпоследнее место в таблице первого дивизиона.