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Крэйг Вудкрофт: Ярославский «Локомотив» это образцово слаженная команда

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Локомотивом».

- Матч со «Спартаком» нам не удался. К сожалению, не удалось оправдать ожидания наших болельщиков. Уже во встрече с нижегородским «Торпедо» мы собрались и продемонстрировали хоккей куда более высокого уровня. Однако в концовке матча допустили несколько досадных ошибок, из-за чего и не смогли победить в основное время. Матч с «Сочи» нам удался. Команда нашла свою игру. Мы каждый день стараемся улучшать свою игру. Пытаемся действовать все сильнее и сильнее. Матч с «Сочи» получился лучшим из тех, которые я видел. Был рад за свою команду и за болельщиков, которые наблюдали за такой прекрасной игрой.

Ярославский «Локомотив» это образцово слаженная команда. Её игроки весьма трудолюбивы. Игровой план будет достаточно прост. Нельзя предоставить возможность соперникам спокойно распоряжаться шайбой в нашей зоне. Нам необходимо действовать достаточно просто. Нужно стараться эффективно, с максимальной пользой выводить шайбу из собственной зоны. Необходимо, как можно быстрее, преодолевать середину площадки. Шайба должна сразу оказываться около чужих ворот. Ребята должны постараться использовать свои шансы для взятия ворот. Думаю, что подобный план может принести нам успех в этой игре, - передает слова Вудкрофта пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, что сегодня минская команда встретится в матче регулярного первенства с «Локомтивом». Встреча пройде в Ярославле в 19:00 по московскому времени.

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