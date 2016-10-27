Первый в КХЛ гол китайского игрока принес «Куньлуню» победу над «Амуром»
«Куньлунь» дома взял верх над «Амуром» (1:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
Автором единственного гола стал защитник хозяев льда Зак Юйэнь. Отметим, что 23-летний игрок обороны стал первым китайским хоккеистом, который забросил шайбу в КХЛ.
«Куньлунь» занимает на данный момент 8-е место в Восточной конференции, «Амур» идет 12-м.
29 октября команда Владимира Юрзинова-младшего сыграет на выезде с «Адмиралом», а «Амур» 8 ноября встретится в гостях с «Йокеритом».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Амур - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Место и дата
27 октября 13:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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