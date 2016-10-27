Александр Матерухин: Сложно подсчитать, сколько раз Скривенс оставлял нас в игре

Нападающий минского «Динамо» Александр Матерухин поделился впечатлениями от трехматчевой домашней серии минчан, которая завершилась уверенной победой над ХК «Сочи» (5:2).

- Всегда хочется большего. Нам нужно прибавить в некоторых компонентах, особенно в концовках матчей. Ну а так, в целом, неплохо. Стараемся, работаем над ошибками и в хорошем настроении едем на выезд.

Легко ли у команды получилось перестроиться на позитивный лад после провального поединка со «Спартаком»?

- Мы хорошо проанализировали все наши ошибки в этой игре и сделаем все, чтобы больше их не повторять. Неприятный вечер выдался тогда, но оставим его позади. Такие матчи случаются. Соперник использовал практически свой каждый момент. У нас впереди много работы и сейчас нужно думать именно об этом.

Ваше отношение, как полевого игрока, к выходам Бена Скривенса. По сути, именно из-за его ошибки, «Торпедо» удалось заработать балл…

- Ничего страшного. Все ошибаются. Мы тоже порой преподносим ему сюрпризы (улыбается). Ни в коем случае нельзя винить кого-то одного. Мы команда и командой отвечаем за результат. К тому же, сложно подсчитать, сколько раз Бен оставлял нас в игре, - цитирует Матерухина пресс-служба клуба.

Напомним, что сегодня минская команда матчем с «Локомотивом»начинает свою выездную серию. Встреча пройде в Ярославле в 19:00 по московскому времени.