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Роман Широков: Чемпионат немного ценнее Кубка России, потому что он долгий

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о значимости Кубка России для участников турнира.

«Для каждой команды любой трофей ценен, так что Кубок России ничем не должен отличаться. Наверное, из-за того, что чемпионат долгий, он немного ценнее. Но Кубок тоже значим, и, думаю, каждый футболист хочет подержать его в руках», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Сегодня в 1/8 финала Кубка страны «Крылья Советов» примут столичный «Локомотив» (начало в 18:00 мск, текстовая трансляция «Советского спорта» - ЗДЕСЬ), «Анжи - «Зенит» (18:00 мск, текстовая трансляция - ЗДЕСЬ), «Краснодар» - «Оренбург» (19:00 мск, текстовая трансляция - ЗДЕСЬ).

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Зенит

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Оренбург

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

27 октября 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция



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