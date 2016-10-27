Роман Широков: Чемпионат немного ценнее Кубка России, потому что он долгий

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мнением о значимости Кубка России для участников турнира.

«Для каждой команды любой трофей ценен, так что Кубок России ничем не должен отличаться. Наверное, из-за того, что чемпионат долгий, он немного ценнее. Но Кубок тоже значим, и, думаю, каждый футболист хочет подержать его в руках», - приводит слова Широкова «Матч ТВ».

Сегодня в 1/8 финала Кубка страны «Крылья Советов» примут столичный «Локомотив» (начало в 18:00 мск, текстовая трансляция «Советского спорта» - ЗДЕСЬ), «Анжи - «Зенит» (18:00 мск, текстовая трансляция - ЗДЕСЬ), «Краснодар» - «Оренбург» (19:00 мск, текстовая трансляция - ЗДЕСЬ).

Матч Крылья Советов - Локомотив Судья: Владимир Сельдяков (Россия) Место и дата 27 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция

Матч Анжи - Зенит Судья: Владимир Москалёв (Россия) Место и дата 27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция





