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Кристиан Хенкель: Выходить на игру и думать, что ты устал… Мы не маленькие дети

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями от трехматчевой домашней серии минчан, которая завершилась уверенной победой над ХК «Сочи» (5:2).

- Были хорошие матчи и плохие. Как оцениваю домашнюю серию? Всегда можно лучше. Тем более в игре со «Спартаком» у нас не пошло, что-то не получилось. Мы сделали выводы из прошедших матчей, посмотрели видео, разобрались во всем. Вышли и в двух следующих поединках выиграли.

Уверен, что у перерыва будут положительные последствия. У нас такое расписание, что через день игры уже второй месяц. Мы не железные. Поэтому перерыв только кстати. Отдыхаем, восстанавливаемся, пару дней есть. К следующей игре должны пребывать в полной боевой готовности.

Некоторые неудачные матчи связывают с функциональной ямой, куда угодило «Динамо».

- Но не скажу, что мы устали. Много игр, через день. Нужно после каждой игры правильно восстанавливаться, проходить необходимые процедуры. Никто не отменял это. Нам дают время на восстановление. Когда надо работаем, когда надо отдыхаем. Все это понимают, все – профессионалы. Выходить на игру и думать, что ты устал… Мы не маленькие дети. Если выходить на лед, то необходимо выкладываться без остатка. И без разницы, сколько матчей ты провел до этого, - рассказал Хенкель в интервью официальному сайту минской команды.

Напомним, что сегодня минская команда матчем с «Локомотивом» начинает свою выездную серию. Встреча пройде в Ярославле в 19:00 по московскому времени.

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