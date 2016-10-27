Сергей Прядкин: К маю будет готов ребрендинг РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о реализации проекта «Стратегии развития РФПЛ 2020».

- Сейчас идет первый этап реализации «Стратегии развития РФПЛ до 2020 года». К маю будет готов ребрендинг лиги. В соответствии с дорожной картой, будем продолжать реализовывать стратегию.

Не совсем доволен коммерческой составляющей. Конечно, это связано с общей тенденцией, со сложной экономической ситуацией. Мы постоянно ведем переговоры с потенциальными спонсорами. Надеемся, ряд коммерческих партнеров у лиги появится в ближайшее время, - передает слова Прядкина ТАСС.

Напомним, что в мае 2015 года на общем собрании членов РФПЛ утверждена стратегия экономического развития лиги до 2020 года. Генеральная линия стратегии – популяризация бренда РФПЛ и улучшение качества создаваемого продукта. В первую очередь, за счет улучшения инфраструктуры клубов.