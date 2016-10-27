Михаил Мамиашвили: Россиян на Паралимпиаду не пустили правнуки тех, кто устраивал Холокост

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду.

Напомним, Летние Паралимпийские игры проходили с 7 по 18 сентября в Рио-де-Жанейро. Российские спортсмены не были допущены на нее в полном составе после обнародования выводов комиссии WADA об употреблении допинга.

«Кому могло прийти в голову снять всю делегацию паралимпийцев? Я для себя понимаю, что это решение принимали правнуки тех, кто строил концентрационные лагеря, устраивал Холокост. Решение против тех, кто является как раз правнуками тех, кто освободил мир от этой нечисти», - считает Мамиашвили.