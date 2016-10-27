Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Баскетбол  ЦСКА- : -УНИКС
Футбол  Анжи- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Медвешчак
Баскетбол  Милан- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Михаил Мамиашвили: Россиян на Паралимпиаду не пустили правнуки тех, кто устраивал Холокост

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске российских спортсменов на Паралимпиаду.

Напомним, Летние Паралимпийские игры проходили с 7 по 18 сентября в Рио-де-Жанейро. Российские спортсмены не были допущены на нее в полном составе после обнародования выводов комиссии WADA об употреблении допинга.

«Кому могло прийти в голову снять всю делегацию паралимпийцев? Я для себя понимаю, что это решение принимали правнуки тех, кто строил концентрационные лагеря, устраивал Холокост. Решение против тех, кто является как раз правнуками тех, кто освободил мир от этой нечисти», - считает Мамиашвили.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Мамиашвили: Исинбаева - лицо легкой атлетики, а ее не допустили на ОлимпиадуПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.Михаил Мамиашвили: Меня шокировали претензии по поводу 28 скрытых допинг-проб борцовПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о допинговом скандале, в который в том числе оказались вовлечены российские борцы.LIVE: Михаил Мамиашвили отвечает на вопросы журналистов «Советского спорта»Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили стал гостем редакции «Советского спорта».Владимир Лукин: Не надо быть чрезмерно оптимистичными по поводу восстановления членства в Международном паралимпийском комитетеГлава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин прокомментировал заявление Международного паралимпийского комитета (IPC). Он сказал, что не стоит испытывать излишний оптимизм по этому поводу.Мамиашвили будет вновь баллотироваться на должность главы ФСБРДействующий президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что принял решение вновь баллотироваться на должность главы организации.Крэйвен не планирует покидать пост главы МПК до истечения срока полномочийГлава Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен не планирует покидать свой пост до истечения срока полномочий, сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.Виталий Мутко: Надо, чтобы новым президентом МПК стал достойный и порядочный человекМинистр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о возможной отставке главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крэйвена.Владимир Лукин: Срок проезидентства Крэйвена подходит к концу, но ничего не знаю о его досрочном уходеПрезидент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин прокомментировал информацию о возможной отставке главы Международного паралимпийского комитета Филиппа Крэйвена.Президент Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен может покинуть свой постПрезидент Международного паралимпийского комитета Филипп Крэйвен покинет свой пост в конце декабря текущего года или в начале января 2017 года, сообщает «Российская газета».МИД РФ: Решение CAS о недопуске россиян на Паралимпиаду лицемерное и отвратительноеУполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сообщил, что Министерство иностранных дел России считает лицемерным и отвратительным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить до Паралимпиады-2016 российских спортсменов.Михаил Мамиашвили: Емельяненко и Кадыров должны пожать друг другу рукиГлава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает нужным приобщение детей до 16 лет к смешанным единоборствам.Наталья Воробьева: Я теперь завидная невестаНаталья Воробьева: Я теперь завидная невестаОлимпийская чемпионка-2012 и призер Олимпиады-2016 Наталья Воробьева дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Филип Крэйвен: МПК хочет вернуть дружеские отношения с РоссиейПрезидент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен сообщил, что МПК заинтересован в возобновлении дружеских отношений с Россией.Вопрос участия россиян на Паралимпиаде-2018 обсудят на Олимпийском саммите в ЛозаннеПрезидент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен сообщил, что вопрос участия сборной России на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане будет поднят на Олимпийском саммите, который состоится сегодня в Лозанне.Наталья Воробьева: Никаких извинений со стороны Мамиашвили не последовалоСеребряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Наталья Воробьева высказалась о словах президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.Михаил Мамиашвили: Не думаю, что детям надо заниматься смешанными единоборствамиПрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не считает целесообразным привлечение детей к занятиям смешанными единоборствами.Джефф Монсон: Отстранение российских паралимпийцев – чудовищная ошибкаИзвестный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон выразил свое мнение об отстраненни российских паралимпийцев от Паралимпиады в Рио.Тренер Ирина Громова: Россия может не успеть подать заявку на Паралимпиду-2018Участие сборной России в зимней Паралимпиад-2018 в Пхенчане (Южная Корея) находится под вопросом. Об этом заявила российский тренер Ирина Громова.Пронес флаг – получи квартиру!Пронес флаг – получи квартиру!Как Фомочкин передал нашим паралимпийцам российский флаг, который он пронес на открытии Паралимпиады, а взамен получил… квартиру в Москве.Белорусу Фомочкину, пронесшему флаг России на открытии Паралимпиады, вручили сертификат на квартируБелорусский спортивный функционер Андрей Фомочкин, пронесший флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, получил сертификат на квартиру от бизнесмена Сергея Шмакова. Об этом сообщает телеканал «360».

Михаил Мамиашвили
Михаил Мамиашвиливсе новости
Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Cпецпредложение