Немецкое телевидение снимает фильм о Черчесове на «Открытие Арене»

Александр Хаджи: Слышал про себя – вор, вор… А я ни одной майки не продал!

С легендарным администратором красно-белых, отработавшим в клубе 28 (!) лет (1980–2008), мы встретились в Зеленограде, где у него дача. Александр Леонидович не выглядит пенсионером, весь в делах и заботах, но за этой суматохой читается – скучает по «Спартаку»…