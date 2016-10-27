Немецкое телевидение снимает фильм о Черчесове на «Открытие Арене»
Главный тренер
сборной России Станислав Черчесов стал героем фильма, которое снимает немецкое
телевидение.
В четверг съемки проходили на стадионе «Спартака» «Открытие Арене». Примечательно, что автором фильма является бывший партнер по дрезденскому «Динамо» форвард Флориан Вайхерт, ставший по окончании карьеры журналистом.
В 1994 и 1995 годах Черчесов и Вайхерт вместе выступали в бундеслиге за «Динамо».
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