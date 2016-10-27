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Олег Гросс: «Ванкувер» не ведет переговоры, а мучает Трямкина, вот и все

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный менеджер «Автомобилиста» Олег Гросс поделился мнением о ситуации с российским защитником «Ванкувера» Никитой Трямкиным.

- Мы с Трямкиным всегда на связи. Но коллеги из «Ванкувера» с нами ничего не обсуждают и ничего нам не говорят. Они не ведут переговоры, а мучают человека, вот и все. Они и не отпускают его, и играть не дают. Естественно, мы бы не отказались от него, он бы приехал домой и играл бы, - цитирует Гросса «Р-Спорт».

Напомним, в начале марта 2016 года защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин подписал контракт с «Ванкувером». По данным News 1130, контракт 21-летнего Трямкина рассчитан на два сезона.

Добавим, что согласно условиям контракта Трямкин может отказаться выступать за фарм-клуб и вернуться в Россию, если не сумеет закрепиться в основной команде НХЛ.

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