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Михаил Мамиашвили: Меня шокировали претензии по поводу 28 скрытых допинг-проб борцов

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о допинговом скандале, в который оказались вовлечены и российские борцы.

«Что касается спортивной борьбы, мы попали также в список. Были претензии по поводу 28 скрытых допинг проб. Это ввергло меня в шок. Я понимаю, одна две, три пробы, это допускаю. Предполагал, что возможны какие-то инсинуации. Но не 28 проб. Это не могло пройти мимо меня. Значит получается что я как бы соучастник», - сказал Мамиашвили.

Напомним, часть российских спортсменов не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) после обвинений комиссии WADA в массовом употреблении допинга. 

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