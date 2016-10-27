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Правительство Москвы планирует построить Центр акробатического рок-н-ролла за 2 млрд рублей

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на выполнение работ по строительству Центра акробатического рок-н-ролла 

Как сообщает сайт Департамента, Центр будет построен  Подмосковье для ГБУ «Спортивная школа № 29 «Хамовники» Москомспорта. Он будет расположен в Одинцовском районе на 39-м км Минского шоссе. 

Итоги конкурса подведут 9 ноября. Начальная цена контракта - 2 млрд рублей.

В сообщении также говорится, что «ГБУ «Спортивная школа № 29 «Хамовники» Москомспорта занимает ведущие позиции  в Москве и в России по развитию акробатического рок-н-ролла. Школа внесла большой вклад в укрепление спортивного престижа столицы и страны».

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