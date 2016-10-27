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Михаил Мамиашвили: Исинбаева - лицо легкой атлетики, а ее не допустили на Олимпиаду

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, отвечая на вопросы «Советского спорта», поделился мнением о недопуске на Олимпиаду-2016 российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой.

«Перед Олимпиадой как обычный обыватель в области легкой атлетики я не мог поверить что Исинбаеву не допустят до Игр. Я считаю, что Исинбаева и есть суть легкой атлетики, ее лицо. Она - это заполненные трибуны, посещаемость. Но даже это не сработало. Человек с безупречной репутацией, и все равно не была допущена», - сказал Мамиашвили.

Напомним, часть российских спортсменов не была допущена на летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) после обвинений комиссии WADA в массовом употреблении допинга.





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