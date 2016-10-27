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«Анжи» – «Зенит». Юрченко – в воротах, Будковский выйдет с первых минут

Источник:  ФК «Анжи»Комментарии

Стала известна заявка «Анжи» на матч 1/8 финала Кубка России против «Зенита».

Стартовый состав: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Бериша, Тигиев, Иличевич, Будковский.

Запасные: Беленов, Белов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Маевский, Щербак, Георгиевский, Амаду, Боли, Обертан, Р. Магомедов.

Напомним, встреча пройдет в Каспийске и начнется в 18:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Анжи - Зенит - 1:0 (1:0)

Перерыв

Голы

Мусалов 29 (1:0).

Состав

Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич, Бериша, Эбесилио, Будковский

Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Жирков, Маурисио, Шатов, Дзюба

Предупреждения:

Будковский, 31; Бериша, 36 - Нету, 36

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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