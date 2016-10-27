«Анжи» – «Зенит». Юрченко – в воротах, Будковский выйдет с первых минут
Стала известна заявка «Анжи» на матч 1/8 финала Кубка России против «Зенита».
Стартовый состав: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио, Бериша, Тигиев, Иличевич, Будковский.
Запасные: Беленов, Белов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Маевский, Щербак, Георгиевский, Амаду, Боли, Обертан, Р. Магомедов.
Напомним, встреча пройдет в Каспийске и начнется в 18:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Мусалов 29 (1:0).
Состав
Анжи: Юрченко, Менса, Тигиев, Гаджибеков, Шандао, Мусалов, Гасанов, Иличевич, Бериша, Эбесилио, Будковский
Зенит: Кержаков М., Ломбертс, Нету, Анюков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Жирков, Маурисио, Шатов, Дзюба
Предупреждения:
Будковский, 31; Бериша, 36 - Нету, 36
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
27 октября 18:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция