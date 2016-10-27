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Владислав Ващук: Игроки «Спартака» чистились от бромантана три месяца

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Украинский футболист Владислав Ващук, выступавший за «Спартак» в 2003 году, привел подробности бромантанового скандала в стане красно-белых.

«Бромантановый скандал разразился неожиданно, - написал Ващук в фейсбуке. - Когда игроки приезжают в сборную - они обязательно перед игрой сдают анализы на допинг. У Титова и Ковтуна, уехавших в сборную, в анализах нашли бромантан. В срочном порядке, чуть ли не ночью, обследовали всех игроков «Спартака». Это был шок. Бромантан был в крови у всех игроков основного состава. Когда ты в команде - доктор для тебя бог и царь. Только он знает все твои проблемы, все твои слабые места. Я привык доверять врачам как себе. Конечно же, никто не сдает в лабораторию то, что тебе дает доктор. В «Динамо» даже пшикалки для носа изымались, чтоб не дай бог чего не попало на слизистую, а тут - такое. Кстати, специалисты говорят, что в качестве допинга бромантан абсолютно бесполезен. Вреднейшее вещество, которое очень тяжело потом вывести из организма.

Чистились мы всей командой очень долго, месяца три. Капельницы, таблетки, переливание крови, даже барокамера, где готовят космонавтов. Тренировок не было. Совсем. Нагрузки исключены. Можно было только раз в день пробежаться минут двадцать и все. Играли мы соответственно. Но Кубок России выиграли».



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