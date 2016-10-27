Зак Юйэнь: Твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в Китае

Китайский защитник «Куньлуня» Зак Юйэнь прокомментировал свою первую шайбу в КХЛ.

Я знал, что этот день рано или поздно придет, и кто-нибудь из нас забьет первый гол. Мы, вся наша команда, твердо намерены сыграть свою роль в развитии хоккея в Китае и движемся в этом направлении. Прогресс не остановить. Не так важно, кто именно забьет этот гол, я знал, что рано или поздно он будет забит. Потому что мы заслуживаем это своей каждодневной работой.

Не был уверен в том, что игроком, забросившим первую шайбу, окажусь именно я, ведь изначально я защитник, и в атаке играю лишь в случае необходимости, если возникают проблемы с составом, - цитирует защитника «Р-Спорт».

Напомним, что защитник «Куньлунь Ред Стар» Зак Юйэнь открыл счет в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром». На восьмой минуте первого периода Зак Юйэнь сделал перехват в средней зоне, после чего подставил клюшку под передачу форварда Томаша Марцинко. 23-летний игрок обороны стал первым китайским игроком, который забросил шайбу в КХЛ.

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