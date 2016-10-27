«Крылья Советов» – «Локомотив». Составы команд
Сегодня в матче 1/8 финала Кубка России сыграют «Крылья Советов» и «Локомотив». Стали известны составы команд.
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Мбакогу, Корниленко
Запасные: Павлов, Лория, Башкиров, Чочиев, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Денисов, Михалик, Майкон, Самедов, Фернандеш, Миранчук
Запасные: Абаев, Лобанцев, Лапшов, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Коломейцев, Игнатьев, Касаев, Ндинга, Шкулетич, Хенти
Матч пройдет в Самаре на стадионе «Металлург» и начнется в 18:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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